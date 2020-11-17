Сім'ї загиблих від COVID-19 медиків не отримують компенсації: у Шмигаля пояснили чому

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки йде тривале розслідування кожного з випадків.

"Завершено розслідування 114 випадків. Розслідування проводиться Державною службою з питань праці. З них 35 були визнані як пов’язані з виробництвом, а 79 – не пов’язані", – повідомила Лазебна під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 17 листопада.

За її словами, щодо 35 випадків по загиблим медикам – родинам були виплачені відповідні кошти.

"Щодо 136 випадків проводиться надалі розслідування. Воно тривале – мене не задовольняє, що воно проводиться 2-3 місяці, але ми знаємо проблему. В комісію повинен входити такий професіонал як профпатолог, але їх на сьогодні в Україні одиниці і це все стримує швидке розслідування", – заявила Лазебна.

Міністр соцполітики наголосила, що кошти у фонді страхування є і уряд готовий виплачувати їх родинам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Тараща Київської області від коронавірусу померло подружжя медиків – медсестра місцевої поліклініки та лікар-анестезіолог реанімаційного відділення.