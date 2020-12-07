Сімферополь залишився без води: в мережі ажіотаж. Фото
Окупований Сімферополь перестане отримувати воду з Аянського водосховища. Одночасно з цим так звана влада півострова припинить подачу води з Тайганського водосховища.
Жителі міста отримували воду з трьох водосховищ: Аянське, Сімферопольське і Партизанське. Про це в Twitter повідомив блогер КРИМський бандерівець.
Окупанти стверджують, що води в Аянському водосховищі залишилося всього на тиждень, проте місцеві жителі стверджують, що запаси вже повністю вичерпалися.
"Окупанти перестануть постачати Сімферополь водою з Аянського водосховища на цьому тижні. Вода ПОВНІСТЮ вичерпалася. На фото – мертві залишки Аянського водосховища", – пише блогер.
"Перекачування води з Тайганського в Сімферопольське водосховище зупинять з наступного тижня, повідомили на нараді про ситуацію з водопостачанням Сімферополя. Тайганське ВДХ буде використовуватися тільки для водопостачання Білогірського району. В Сімферопольське водосховище постачання припиняється", – зазначила в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим.
Проблеми з водопостачанням окупованого півострова висміяли користувачі мережі.
"Це все на користь, санкції корисні, Крим без води розквітне", – іронізує Половець Петков.
"Проблему води в окупованому Криму танками не вирішити. Танки і ракети є, а води як не було, так і немає", – резюмував Stah Rozsoha.
Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині листопада в Сімферополі повністю зникла вода. Місцеві жителі повідомляли, що її або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання.
Також в окупованому Криму зникла вода в новому трубопроводі в околицях селища Зеленівське. Через це припинилося водопостачання низки населених пунктів.
За словами представника президента в Криму Антона Кориневича, в окупованому Криму проблема з водою виникла через дії Росії, яка перекидала ресурси для потреб військових.
Колишня "прокурорка" Криму і нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона визнала, що там не залишилося прісної води.