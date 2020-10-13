Сімейним лікарям запропонували збільшити ставку

Національна служба здоров'я запропонувала підвищити ставку сімейним лікарям до 710 грн за обслуговування одного пацієнта, з яким підписана декларація.

Як повідомляє Урядовий портал, такі зміни НСЗУ пропонує внести у Програму медичних гарантій на 2021 рік.

Також пропонують запровадити індикатори якості медичної допомоги. За їх виконання заклади зможуть отримувати від 2,5% до 5% доплати. Водночас, якщо лікарні не досягнуть поставлених індикаторів якості, штрафувати їх не будуть. Перелік цих індикаторів ще готують.

Коефіцієнтами цих індикаторів можуть бути:

регулярний моніторинг стану пацієнтів із ризиком серцево-судинних захворювань,

отримання медикаментів за програмою "Доступні ліки",

досягнення необхідного рівня вакцинації дітей,

запобігання невідкладних госпіталізацій пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

За інформацією НСЗУ, ці зміни будуть впроваджені у 2021 році за умови, що бюджет Програми медичних гарантій становитиме 225 млрд грн.

Довідка: у 2020 році середня ставка, яку отримує лікар за надання медичних послуг на первинній ланці (сімейна медицина) за одного пацієнта, становить 600 грн.

Станом на сьогодні своїх лікарів обрали понад 30,6 млн українців, або 75% населення України.

Первинну допомогу українцям наразі надають понад 23,5 тис. лікарів. З них 33% працюють у сільській місцевості та селах міського типу. Ще 1,5 тис. лікарів "первинки", з якими українці уклали декларації, працюють у приватних закладах або мають власну практику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд виділить 6 млрд гривень на доплати до зарплат українських медиків. Це дозволить підвищити виплати лікарям у середньому на 3 500 гривень.