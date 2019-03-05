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''Сім цифр до коми'': Коболєв вперше розповів про свою зарплату

1.9тЧитати матеріал російською

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що його зарплата досить велика за українськими мірками, але точну суму назвати відмовився.

Про це він розповів в ефірі програми "Рандеву", передає "Гордон". За словами чиновника, інформація про його оклад є негласною.

"Ця інформація конфіденційна, і у нас в "Нафтогазі" існує правило – не коментувати індивідуальну зарплату людини. Вибачте, правило є правило. Але за українськими мірками зарплата велика, це правда", – сказав Коболєв.

Він зазначив, що не заповнює електронну декларацію, оскільки не підпадає під дію відповідного законодавства.

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"Можу сказати, що моя місячна зарплата в цифровому вигляді – це більше семи цифр до коми. А скільки точно – можна рахувати", – додав він.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад в розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Андрієм Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

Того ж дня з'явилася офіційна реакція Кабміну, згідно з повідомленням, уряд поки не приймав жодних рішень щодо продовження контракту з Коболєвим.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"зарплата
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