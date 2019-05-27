"Сигнал для інвесторів": світові ціни на нафту впали

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 27 травня, у ході азіатських торгів подешевшали після стрімкого обвалу, який стався минулого тижня.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 68,54 долара за барель, що на 0,1% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала на 0,3% – до 58,44 долара за барель.

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Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

Позитивним фактором для нафтового ринку стало повідомлення нафтосервісної компанії Baker Hughes про те, що число діючих нафтовидобувних установок у США минулого тижня впало до 797 одиниць.

Для інвесторів – це сигнал уповільнення активності в нафтовидобувному секторі, включаючи сланцеві родовища, повідомляє "Інтерфакс".

Водночас світові запаси нафти з початку другого кварталу підскочили на 50-60 млн барелів. Причому більша частина підвищення припала на США і Китай.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, очевидно, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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