"Сидіть вдома, мухоср*нци!" Жителі Криму різко ополчилися проти понаїхавших росіян

В окупованому Криму різко розкритикували туристів з Росії, які приїжджають відпочивати з мінімальною кількістю грошей і завжди залишаються невдоволеними.

Скріншот повідомлення кримчанки Наталії Якименко опублікував Twitter-аккаунт RoksolanaToday. Так, місцева мешканка звертається до росіян і просить не приїжджати на відпочинок, якщо у них в кишені 20 тисяч рублів (близько 7,5 тисяч гривень).

"Ви 100% будете незадоволені. Навіщо ж витрачати нерви кримчанам і собі самим? Щоліта ми слухаємо які ви круті багатії, як ви завжди до цього круто відпочивали на інших курортах, і як у нас все отстойно. Просто не приїжджайте, щоб не обтяжувати потім, писати говноброси в інтернеті.

Ну а ціни на перельоти не Крим встановлює, ми не винні, що вам квитки 100 тисяч обходяться (близько 38 тисяч гривень).

Користувач RoksolanaToday підписав цей Twitt так: "Паблік кримський. Про сезон - сидіть вдома, "мухоср*нци"".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві інфраструктри України спростували інформацію про відновлення пасажирського сполучення з анексованим Кримом.

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