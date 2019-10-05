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6 жовтня • оновлено в 17:55
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"Сидіть вдома, мухоср*нци!" Жителі Криму різко ополчилися проти понаїхавших росіян

27.1т Читати матеріал російською

В окупованому Криму різко розкритикували туристів з Росії, які приїжджають відпочивати з мінімальною кількістю грошей і завжди залишаються невдоволеними.

Скріншот повідомлення кримчанки Наталії Якименко опублікував Twitter-аккаунт RoksolanaToday. Так, місцева мешканка звертається до росіян і просить не приїжджати на відпочинок, якщо у них в кишені 20 тисяч рублів (близько 7,5 тисяч гривень).

"Ви 100% будете незадоволені. Навіщо ж витрачати нерви кримчанам і собі самим? Щоліта ми слухаємо які ви круті багатії, як ви завжди до цього круто відпочивали на інших курортах, і як у нас все отстойно. Просто не приїжджайте, щоб не обтяжувати потім, писати говноброси в інтернеті.

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Ну а ціни на перельоти не Крим встановлює, ми не винні, що вам квитки 100 тисяч обходяться (близько 38 тисяч гривень).

Користувач RoksolanaToday підписав цей Twitt так: "Паблік кримський. Про сезон - сидіть вдома, "мухоср*нци"".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві інфраструктри України спростували інформацію про відновлення пасажирського сполучення з анексованим Кримом.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Эх, как у лаптеногой кокошни подгорела лишняя хромосома! Аж двуголовая курица опалилась на триколорный тряпке.) Крымнашисты изгои в родноговенном Крыму.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Одну и туже хрень печатают. Вы почитайте паблики Краснодара.Ещё расскажите как крымчане соскучились по обхохлячиванию
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
звиздеж!!!! всем давно известно что в Крыму туристов нет! неоплживая роксоланасюдой тому свидетель!
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