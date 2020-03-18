Швидкі позики під час карантину в Україні: що змінилося

Нововведення через пандемію COVID-19 торкнулися мікрофінансових організацій: з позитивних для клієнтів законодавчих змін – це скасування пені та штрафів за несвоєчасне повернення кредиту на період карантину, але у той же час українці можуть залишитися без можливості отримати підтримку у вигляді швидкої позики.

Про це заявив директор ШвидкоГроші Олександр Холод.

agent.at.ua

"Ми вважаємо важливим не кинути своїх клієнтів в складній ситуації, дати всі доступні способи скористатися фінансовою послугою і можливістю отримати гроші на гострі потреби", - заявив Холод, додавши, що відділення не є місцями масового скупчення людей. У той же час відділення МФО – це об'єкти важливого соціального значення, а також об'єкти фінансового сектора України.

"Саме у той момент, коли багатьох відправляють у відпустку за свій рахунок, коли відбувається затримка заробітної плати, відділення МФО залишаються тією ниткою надії, яка фінансово підтримує жителів України", - додає Холод.

Для представників МФО дивною виглядає сьогоднішня ситуація – багато компаній перестали видавати кредити і щосили намагаються переконати боржників сплатити раніше взятий кредит, щоб зібрати вже роздані гроші.

Окрему іронію викликає те, що відділення банків відкриті, але не кредитують клієнтів, а ті, хто може кредитувати - не працює, відділення намагаються закрити, аргументуючи, що це сфера послуг.

За таких обставин у найближчому майбутньому, коли багато клієнтів позбавляться роботи або будуть у відпустці без оплати, вони також залишаться без останньої можливості у підтримці, у них не буде фінансової опори з боку фінустанов, які за власні кошти кредитують населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Верховна Рада 359 голосами прийняла рішення скасувати цілу низку податків і штрафів з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

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