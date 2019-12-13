Швейцарія заморозила гроші "сім'ї" Януковича

Швейцарія на рік продовжила термін дії заморожування активів експрезидента-втікача Віктора Януковича і осіб з його оточення у розмірі 70 млн швейцарських франків (71,2 млн доларів).

"Федеральна рада ухвалила рішення продовжити на попереджувальне заморожування активів експрезидента Віктора Януковича і його оточення", – йдеться у повідомленні посольства Швейцарії в Україні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною.

"Ведеться кілька кримінальних розглядів щодо основних зацікавлених осіб і різні процедури взаємної правової допомоги між Швейцарією та відповідною країною. Що стосується можливої реституції, рішення Суду про незаконне походження активів у відповідній країні ще не винесені. Тому було вирішено продовжити профілактичне заморожування активів на один рік", – йдеться у рішенні Федерального ради Швейцарії.

Швейцарія на рік продовжила термін дії заморожування активів Віктора Януковича

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Експрезидент Віктор Януковича та його так звана Сім'я, яка налічує 56 осіб із найближчого оточення, вивели з України $40 млрд державних активів.

У грудні 2018 року влада Швейцарії продовжила на рік заморожування активів Януковича і наближених до нього осіб.

У лютому 2019 року повідомлялося, що бюджет України отримає 1,5 млрд гривень від спеціальної конфіскації коштів злочинної організації експрезидента.

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