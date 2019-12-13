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13 грудня • оновлено в 16:06
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Швейцарія заморозила гроші "сім'ї" Януковича

1.7т
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Швейцарія на рік продовжила термін дії заморожування активів експрезидента-втікача Віктора Януковича і осіб з його оточення у розмірі 70 млн швейцарських франків (71,2 млн доларів).

"Федеральна рада ухвалила рішення продовжити на попереджувальне заморожування активів експрезидента Віктора Януковича і його оточення", – йдеться у повідомленні посольства Швейцарії в Україні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною.

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"Ведеться кілька кримінальних розглядів щодо основних зацікавлених осіб і різні процедури взаємної правової допомоги між Швейцарією та відповідною країною. Що стосується можливої реституції, рішення Суду про незаконне походження активів у відповідній країні ще не винесені. Тому було вирішено продовжити профілактичне заморожування активів на один рік", – йдеться у рішенні Федерального ради Швейцарії.

Швейцарія на рік продовжила термін дії заморожування активів Віктора Януковича

Швейцарія на рік продовжила термін дії заморожування активів Віктора Януковича

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Заморозили - не изъяли ... Ему хватает ... Вы лучше о Порошенко, у того поболе будет запасов ...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Ещё одна ситуация, где желания украинцев и русских полностью совпадают.
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