Швейцарія ввела санкції проти Росії через Кримський міст

Швейцарія ввела санкції проти громадян і компаній Росії, пов'язаних із будівництвом Кримського моста.

У чорний список увійшли гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін. Відповідний документ опубліковано на сайті Державного секретаріату економіки Швейцарії.

Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроєкт", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.

Обмежувальні заходи забороняють експорт товарів подвійного призначення, ведення фінансових операцій без відповідного дозволу, укладення нових бізнес-контрактів.

Раніше комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі схвалив розширення санкційного списку осіб і організацій, які підривають суверенітет і незалежність України. Зокрема, йдеться про обмежувальні заходи через будівництво Кримського моста.

Нагадаємо, санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

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