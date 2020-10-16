Швейцарія ввела санкції проти Росії через Кримський міст
Швейцарія ввела санкції проти громадян і компаній Росії, пов'язаних із будівництвом Кримського моста.
У чорний список увійшли гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін. Відповідний документ опубліковано на сайті Державного секретаріату економіки Швейцарії.
Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроєкт", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.
Обмежувальні заходи забороняють експорт товарів подвійного призначення, ведення фінансових операцій без відповідного дозволу, укладення нових бізнес-контрактів.
Раніше комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі схвалив розширення санкційного списку осіб і організацій, які підривають суверенітет і незалежність України. Зокрема, йдеться про обмежувальні заходи через будівництво Кримського моста.
Нагадаємо, санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.
Також проти Росії діють такі санкції:
обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;
заборона на експорт та імпорт зброї;
заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;
обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
дипломатичні й економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків було введено невдовзі після анексії Криму.
США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Іноземні активи цих персон було заморожено, а їхнє право на в'їзд до Америки та Європи ліквідовано.
Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.