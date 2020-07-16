Шведський інвестор заявив про шантаж з приводу законопроекту про "зелені" тарифи

Спроба народних депутатів внести понад 1000 поправок в законопроект №3658 по зеленій енергетиці є шантажем і тиском на іноземних інвесторів у відновлювану енергетику, які і так пішли на критичні поступки.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив власник, генеральний директор компанії "Віндкрафт Україна" Карл Стурен.

"Ті поправки, які з'явилися за один день, - це більше схоже на саботаж, ніж на серйозну пропозицію. Моя думка, що є меморандум, є законопроект, який пройшов перше читання. Тому моє абсолютно особиста думка, що є законопроект, є меморандум, і від нього ні кроку вліво, ні кроку вправо", - сказав Стурен.

За його словами, виснажливі переговори інвесторів в зелену енергетику з державою був дуже виснажливим для інвесторів. При цьому протягом декількох місяців держава не платить за зелену електроенергію, що заводить підприємства в дефолти і вони не можуть розраховуватися за раніше залученими кредитами на будівництво зелених електростанцій.

"Всі розуміють, що це штучно створене тиск на зелену енергетику. Як можна розраховувати далі на фінансування МВФ, як можна розраховувати далі на фінансування ЄБРР? Це стає схоже на шантаж і кидок. І коли це переходить в шантаж і кидок, то зрозуміло, що ніхто не буде вірити (державі – ред.) надалі", - підкреслив шведський інвестор.

Нагадаємо, в п'ятницю, 17 липня очікується голосування в другому читанні за законопроект №3658, який передбачає зниження "зеленого" тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близького до олігарху Ігорю Коломойському депутатської фракції "За Майбутнє" пропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунками Центру Разумкова загальна сума збитків для України в інвестиційних арбітражах може досягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю грунтуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.