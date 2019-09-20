Шустер влаштував новій владі перевірку ПриватБанком: показові дані

Телеведучий Савік Шустер анонсував, що новий ефір його "Свободи слова" стане тестом для нової влади.

Темою для обговорення в студії буде ситуація навколо ПриватБанку. Серед спікерів: секретар РНБО Олександр Данилюк, екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, народний депутат від ВО "Батьківщина" Сергій Тарута, журналістка Соня Кошкіна, народний депутат від ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв, засновник і генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, економічний експерт Сергій Фурса, шведський дипломат Андерс Аслунд.

Савік Шустер Скріншот із відео

У той же час, команда, яка готує ефір, оприлюднила в мережі показові дані. Так, від участі в ток-шоу відмовилися нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський, міністр Кабміну Дмитро Дубілет і соратник бізнесмена Ігоря Коломойського Ігор Палиця.

Також зазначено, що участь самого Коломойського і ексглави правління ПриватБанку Олександра Дубілета – під питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський назвав надуманою історією звинувачення про виведення $5 мільярдів з ПриватБанку.

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