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"Шукає нове дно": рублю напророкували сумне майбутнє

18.4тЧитати матеріал російською

Після новорічних канікул очікується різке ослаблення рубля - російська валюта може впасти до 70 рублів за долар, а євро проб'є позначку в 80 рублів.

Такий прогноз озвучив фінансовий консультант "Фініст" Катерина Френкель, передає "Газета.ru".

"Якщо до Нового року долар і євро не встигнуть-таки вирости до 70 і 80, то відкриття бірж після свят покаже ривок вище зазначених відміток. Якщо ж до кінця року ціна закріпиться на відмітках 70 і 80, то скоріше за все, так і відкриється ринок після свят", - прогнозує експерт.

Видання відзначає, що більшість опитаних експертів зійшлися на думці, що варто очікувати різкого ослаблення рубля у 2019 році. Основними факторами тиску на російську валюту назвали зниження вартості нафти і санкції Заходу проти Росії. Несприятлива геополітика продовжиться і в 2019 році, відзначають експерти.

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"Ще як мінімум 2 законопроекти щодо обмежень Росії лежать на розгляді в Конгресі США. У 2019 нова санкційна риторика буде задавати тон зниженню вітчизняної валюти. Імовірність того, що ми будемо звикати до діапазонів 70-80 рублів за долар і 80-90 рублів за євро в новому році – дуже висока", - пояснила Френкель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на відкритті торгів в п'ятницю, 28 грудня, рубль різко знизився по відношенню до долара - 69,59 руб./$. Таким чином російська валюта демонструє одне з найсильніших падінь за рік. При цьому євро торгується на позначці 79,71 руб.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Падіння рубля в Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїдоларкурс валют
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Rodgers Dgordg
Rodgers Dgordg
Российский рубль стоящей купюрой только в царские времена, все последкющие версии, советский и нынешний российский имели гораздо меньшую ценность. И обратной тенденции не будет.Рубль свое отжил.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
У сцаря Козлопутина такая забава - фубль разгонять! Как разгонит его и тот падает, падает, а в последнее время находится в состоянии свободного космического падения, пытаясь найти хоть какое-то дно! Сразу видно, что в Педерашке испытывают новое гиперзвуковое оружие - падающий фубль, потому что никто не знает, куда он упадет и кого накроет: может быть только саму Срашку, а может быть и Беларусь впридачу с остальными сателлитами!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Это закономерно. Нефть по писят и долрар по сто. И потом Рашка сразу фсьо. После праздников. А гривня один к одному. И фесь мир сукраиной и парад на Красной Площади доблестных украинских военовБ под руководством величайшего полководца галактики Пеци Першего. СУГСБ ёпста!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Павлов Дмитрий, смешное вы стадо,кацапье,смешно и сдохните.
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
Я вонючий хохол, пресмыкаюсь пред кацапами, судя по твоим высерам, ты к этой лопате припадаешь не менее десяти раз в день.)))))
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