"Шукає нове дно": рублю напророкували сумне майбутнє

Після новорічних канікул очікується різке ослаблення рубля - російська валюта може впасти до 70 рублів за долар, а євро проб'є позначку в 80 рублів.

Такий прогноз озвучив фінансовий консультант "Фініст" Катерина Френкель, передає "Газета.ru".

"Якщо до Нового року долар і євро не встигнуть-таки вирости до 70 і 80, то відкриття бірж після свят покаже ривок вище зазначених відміток. Якщо ж до кінця року ціна закріпиться на відмітках 70 і 80, то скоріше за все, так і відкриється ринок після свят", - прогнозує експерт.

Видання відзначає, що більшість опитаних експертів зійшлися на думці, що варто очікувати різкого ослаблення рубля у 2019 році. Основними факторами тиску на російську валюту назвали зниження вартості нафти і санкції Заходу проти Росії. Несприятлива геополітика продовжиться і в 2019 році, відзначають експерти.

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"Ще як мінімум 2 законопроекти щодо обмежень Росії лежать на розгляді в Конгресі США. У 2019 нова санкційна риторика буде задавати тон зниженню вітчизняної валюти. Імовірність того, що ми будемо звикати до діапазонів 70-80 рублів за долар і 80-90 рублів за євро в новому році – дуже висока", - пояснила Френкель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на відкритті торгів в п'ятницю, 28 грудня, рубль різко знизився по відношенню до долара - 69,59 руб./$. Таким чином російська валюта демонструє одне з найсильніших падінь за рік. При цьому євро торгується на позначці 79,71 руб.

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