Чекають масові звільнення? Що таке робота майбутнього і що чекає українців

Аналітики Світового економічного форуму (ВЕФ) опублікували новий звіт про те, що ж світ чекає на ринку праці вже в найближчому майбутньому. Судячи з прогнозів, перспективи у людства дуже непогані.

Впровадження нових технологій призводить до зростання попиту на робочі місця у сфері зеленої економіки, штучного інтелекту, роботі з даними, а також нові ролі в інженерній справі, хмарних обчисленнях та розробці продуктів. Завдяки цьому вже в наступні кілька років у світі з'явиться близько 6,1 млн робочих місць.

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Робота завтрашнього дня

Jobs of Tomorrow-2020 – це чергова щорічна доповідь представлена в рамках ВЕФ, який проходить у Давосі. Якщо в торішньому звіті аналітики докладно описали, які навички потрібні людині, щоб відповідати викликам не тільки сьогодення, а й майбутнього, а також, які професії незабаром замінить штучний інтелект (ШІ), то у 2020 році провідні економічні експерти поспішили запевнити людство в тому, що без роботи воно все ж не залишиться.

Згідно зі звітом, уже зараз у світі розвиваються 96 нових робочих професій у семи галузях, які об'єднують у собі, як сучасні цифрові технології, так і людську працю.

Впровадження нових технологій призводить до зростання попиту на робочі місця в галузі зеленої економіки, аналізі даних і штучного інтелекту, а також нові можливості в інженерній справі, хмарних обчисленнях і розробці продуктів.

З іншого боку, з'являються професії, які також вимагають людської взаємодії в новій економіці, що призводить до збільшення попиту на робочі місця в економіці догляду, в маркетингу, продажах і виробництві контенту, а також робота в сфері культури і з людьми.

"У майбутньому робочі місця будуть рости на 51% до 2020 року, і ми припускаємо, що вони нададуть 6,1 мільйона робочих місць у всьому світі", – пишуть автори доповіді.

Якщо нинішні тенденції зростання збережуться, поява цих професій забезпечить 1,7 мільйона нових робочих місць у 2020 році, а вже у 2022 році ця цифра значно збільшиться на 51% – до 2,4 мільйона робочих місць.

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Найбільше зростання нових можливостей, за прогнозами фахівців, буде у сфері економіки догляду, в продажах, маркетингу та контенті, в аналізі даних і штучного інтелекту. Трохи менше в інженерії, хмарних обчисленнях, а також роботі в галузі культури і з людьми. А от найнижчий прогноз дається "зеленій" економіці.

Це доводить той факт, що найближчим часом затребуваність людської праці нікуди не зникне. Однак світ змінюється, а з ним і ринок праці, який вимагає мати все більше корисних і відповідних новим професіям навичок.

Так у яких галузях нас чекає приріст нових робочих місць? У звіті ВЕФ представлені 7 професійних кластерів, у кожні з яких входить близько до 28 професій. Ми взяли по три найперспективніші за версією аналітиків.

Економіка турботи

медичні транскріпціоністи

помічники фізіотерапевта

радіаційні терапевти

Дані і штучний інтелект

фахівець зі штучного інтелекту

Data Scientist

Data Engineer

Інженерія та хмарні обчислення

Site Reliability Engineer

Python-розробник

Javascript-розробник/Full Stack Engineer

Зелена економіка

фахівці з систем виробництва звалищного газу

техніки з обслуговування вітротурбін/зелені маркетологи

техніки з переробки біопалива

Люди і культура

IT-recruiter

HR Partner

Talent Acquisition Specialist

Розробка нових товарів

Product Owner

QA Tester

Agile Coach

Продажі, маркетинг і контент

Social Media Assistant

Growth Hacker

Customer Success Specialist

У міру розвитку робочих місць у цих семи кластерах, будуть розвиватися навички, необхідні для виконання роботи. Очікується, що до 2022 року в середньому відбудеться зміна 42% основних навичок.

Існує велика потреба в людях для розвитку спеціалізованих навичок взаємодії один з одним. До них відносяться креативність, співпраця і міжособистісна динаміка, а також навички, пов'язані зі спеціалізованими продажами, кадрами, доглядом та освітою.

Робота майбутнього в Україні

У нашій країні з розвитком нових професій, очікувано, все набагато складніше. І хоча частково представлені в звіті ВЕФ галузі в Україні все ж існують, але люди не користуються їх послугами, а часто навіть не знають про такі.

"Наприклад, що стосується економіки турботи, це насправді дуже важлива сфера, але вона у нас не розвинена, як, загалом, і вся сфера послуг. Але що стосується довгострокового догляду за людьми похилого віку, дітьми, хворими, людьми з інвалідністю у нас це дуже погано працює", – сказала в коментарі OBOZREVATEL провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

За її словами, ця сфера вимагає професійного підходу, грошей і уваги з боку держави, а замість цього всі проблеми лягають на плечі людей.

"IT-сфера в Україні представлена набагато краще, але проблема в тому, що в основному вона працює в тіні, інші ж оформляють ФОП. Хоча у IT-фахівців часто така ж зайнятість, як і звичайного офісного працівника, у них регулярна робота, чіткі графіки, вони виконують безпосередні завдання роботодавця, але оформлені, як ФОП, і, по суті, не захищені державою", – говорить вчена.

Одна з проблем, чому у немає жодного розвитку нових професійних сфер, так це те, що вони працюють, як базари – нелегально.

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Єдиним зростаючим і, навіть, провідним сектором економіки в Україні, Ткаченко вважає торгівлю. А ось для зеленої економіки у нас знову ж таки немає чіткої послідовної політики, яка допомогла б реалізувати в країні низку необхідних проєктів.

Насправді, за прогнозами Ткаченко, в найближчому майбутньому в Україні також буде відбуватися зростання робочих місць, однак буде змінюватися структура зайнятості: "Менше людей буде задіяно на важких роботах, буде переорієнтація на кращі умови праці, і з великим освітнім внеском. На жаль, у нас зараз багато людей зайняті на простих, фізичних роботах. У Києві досі не можуть нормально е-квиток ввести, у нас кондуктори досі в громадському транспорті ходять".

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На жаль, просування в Україні нових спеціальностей, проблема не одного уряду, а й людей, оскільки їм досить складно переключатися з однієї професії на іншу, особливо, що стосується більш дорослого покоління.

"Чому ми так сильно відстаємо? Тому що люди не бачать перспектив для якихось змін у своєму житті. Вони увійшли в одну колію, і самі вони з неї не вийдуть. Ось спробуйте людину, яка 20 років торгувала на базарі, переналаштувати на іншу роботу", – каже Ткаченко.

Крім того, на низькі показники впливає і наш менталітет.

"Нові професії до нас доходять у спотвореному вигляді, і дуже сильно накладається загальний стан наших трудових відносин. Те, що у нас люди масово працюють без оформлення, масово порушується трудове законодавство, людям недоплачують, ставляться, як до рабів. Це накладає свій відбиток. І з чим би до нас не прийшли міжнародні компанії, люди там же наші працюють, і зі своїми звичками, традиціями, які зайвий раз палець об палець не вдарять. Це наша загальна дезорганізованность, недосконале виконання законів, воно дуже сильно тут шкодить", – зазначила вчена.

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На жаль, перспективи для нашої країни не дуже обнадіюють, і уряду варто було б уже почати шукати шляхи виходу з цієї ситуації. У першу чергу варто організувати для людей можливості для підвищення кваліфікації, або ж повної перекваліфікації відповідно до нових викликів на ринку праці. Це ж стосується і приватного сектора.

Створення акценту на перепідготовці та забезпечення готовності до працевлаштування в майбутньому сприятиме підвищенню соціальної мобільності, що є ключовим фактором зниження нерівності. Згідно зі звітом, поліпшення глобальної соціальної мобільності всього на 10% прискорить економічне зростання майже на 5% протягом наступного десятиліття.

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