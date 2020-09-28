Штучний інтелект допоміг вдвічі знизити порушення правил безпеки праці на ДТЕК Ладижинській ТЕС

Впроваджена в лютому цього року система зі штучним інтелектом "Farseer" допомогла в два рази скоротити порушення правил безпеки праці на ДТЕК Ладижинській ТЕС. Всього з початку року на підприємстві виявлено 35 порушень, що в два рази менше показників аналогічного періоду минулого року, коли їх було 78.

"Головне призначення інноваційної системи відеоспостереження - щоб кожен енергетик після робочої зміни повернувся додому живим і здоровим. 35 виявлених і вчасно усунених порушень безпеки праці - рівнозначно кількості недопущених нещасних випадків і врятованих життів", - сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

Він також додав, що крім безпеки співробітників нова технологія допомагає енергетикам робити внесок в енергетичну безпеку країни. "Система стежить, щоб не відбулося несанкціонованого втручання в роботу обладнання і зупинки підприємства", - підкреслив Д. Сахарук.

За словами директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе, ця система працює з використанням комп'ютерного зору і нейронних мереж. "Технологія в режимі реального часу аналізує зображення з камер спостереження і миттєво фіксує порушення: відсутність у працівників захисної каски або окулярів, а також перебування в забороненій зоні. Ця інформація відразу передається відповідальному за безпеку персоналу", - сказав Е. Вольпе. Він також додав, що розробником системи "Farseer" є українське технологічне об'єднання Limpid Group. Е.Вольпе підкреслив, що для ДТЕК важливо знаходити інноваційні рішення в Україні і, таким чином, підтримувати талановиту молодь і розробників.

Як розповів керівник департаменту охорони праці та промислової безпеки ДТЕК Ладижинська ТЕС Анатолій Нетреба, на підприємстві зараз працює 25 камер з дальністю роботи до 60 метрів. Вони встановлені в зонах, які потребують особливої ​​уваги в питаннях безпеки. "За час роботи системи енергетики почали більш свідомо ставитися до своєї безпеки і менше нехтувати правилами безпечної поведінки на підприємстві. По кожному випадку ми проводимо профілактичну бесіду і вживаємо заходів, щоб не допустити повторення ситуації", - сказав А. Нетреба.

Система спостереження зі штучним інтелектом на Ладижинській ТЕС працює в режимі тестування вже півроку. Крім відсутності каски або захисних окулярів штучний інтелект скоро також буде фіксувати куріння в недозволеному місці, а також відслідковувати факти роботи на висоті без "страховки". Після завершення тестування на Ладижинській ТЕС ДТЕК планує впровадити цю технологію і на інших своїх підприємствах.