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19 грудня • оновлено в 16:15
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Штрафи за "євробляхи": монобільшість ухвалила рішення

5.7т
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Монобільшість Верховної Ради у четвер, 19 грудня, відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до 31 грудня 2019 року.

За проєкт закону №2288, яким вносяться відповідні зміни до Митного кодексу України, у другому читанні і в цілому проголосували 285 народних депутатів. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Автори законопроєкту наголошують, що розробили його з метою створення передумов для комплексного врегулювання питання розмитнення автомобілів із іноземною реєстрацією в Україні, дотримання митних правил під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення у вирішенні зазначеного питання.

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Які штрафи введуть у 2020 році:

  • за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;

  • повторне протягом року водіння – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

  • за затримання розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

  • від 1 до 10 діб – 340 грн;

  • від 10 до 20 діб – 8 500 грн;

  • від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

  • від 30 діб – 170 000 грн.

ВР відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення "євроблях"

ВР відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення "євроблях"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
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Валерий Валерий
Валерий Валерий
Мы, а не презедент, лохи. Сколько можно покрывать нарушителей закона? Все законопослушные лохи.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Да, бляхеры, придется вам еще раз с перфодрелями и палатками придти к ВР и включать клаксоны, когда выбранные вами слУги будут спешить на работу. Придумывайте крутые кричалки к этому случаю.
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Эти законодатели просто конченные идиоты.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Panchenko Anatoliy, ничего удивительного. Они же xoxлы.
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