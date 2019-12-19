Штрафи за "євробляхи": монобільшість ухвалила рішення

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 19 грудня, відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до 31 грудня 2019 року.
За проєкт закону №2288, яким вносяться відповідні зміни до Митного кодексу України, у другому читанні і в цілому проголосували 285 народних депутатів. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.
Автори законопроєкту наголошують, що розробили його з метою створення передумов для комплексного врегулювання питання розмитнення автомобілів із іноземною реєстрацією в Україні, дотримання митних правил під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення у вирішенні зазначеного питання.
Які штрафи введуть у 2020 році:
за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;
повторне протягом року водіння – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;
за затримання розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;
від 1 до 10 діб – 340 грн;
від 10 до 20 діб – 8 500 грн;
від 20 до 30 діб – 85 000 грн;
від 30 діб – 170 000 грн.
ВР відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення "євроблях"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав законопроєкт президента Володимира Зеленського про відтермінування введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.
У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".
В Україні від початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") складено сотні протоколів.
2 жовтня Кабмін оголосив, що власників авто на іноземній реєстрації не штрафуватимуть, доки законодавці не ухвалять новий закон про розмитнення.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Авто на єврономерах" на сайті "OBOZREVATEL".