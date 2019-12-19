Штрафи за "євробляхи": монобільшість ухвалила рішення

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 19 грудня, відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до 31 грудня 2019 року.

За проєкт закону №2288, яким вносяться відповідні зміни до Митного кодексу України, у другому читанні і в цілому проголосували 285 народних депутатів. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Автори законопроєкту наголошують, що розробили його з метою створення передумов для комплексного врегулювання питання розмитнення автомобілів із іноземною реєстрацією в Україні, дотримання митних правил під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення у вирішенні зазначеного питання.

Які штрафи введуть у 2020 році:

за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;

повторне протягом року водіння – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

за затримання розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

ВР відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення "євроблях"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав законопроєкт президента Володимира Зеленського про відтермінування введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

В Україні від початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") складено сотні протоколів.

2 жовтня Кабмін оголосив, що власників авто на іноземній реєстрації не штрафуватимуть, доки законодавці не ухвалять новий закон про розмитнення.

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