Штрафи – не за горами: у Гончарука пообіцяли прорив із проблемою перевантажених фур

Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що прорив із вирішенням проблеми перевантажених фур в Україні відбудеться уже в наступному році.

"В цьому напрямі у нас буде прорив у наступному році. Пілотний проєкт, який зараз працює у Київській області, вже дає першу статистику і ми вже бачимо, скільки вантажівок кожного дня їдуть із перевантаженням. Я сподіваюсь, що ми дуже скоро вже зможемо виставляти їм штрафи", – повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков у інтерв’ю ТСН.

Він висловив надію, що скоро система буде повністю завершена і введена в експлуатацію, після чого перші власники автотранспортних засобів отримають штрафи.

"У нас багато надії на цей проєкт. І пріоритет наступного року – це ті міста, в яких є порти. Тобто куди їдуть зерновози. Ми плануємо там на всіх в’їздах встановлювати системи автоматичного зважування", – додав Кубраков.

"Ви маєте розуміти, що такого не повинно бути взагалі. Якщо десятки, сотні вантажівок кожен день їдуть перевантажені вдвічі, то це не нормально", – резюмував голова "Укравтодору".

Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що прорив із вирішенням проблеми перевантажених фур в Україні очікується уже в наступному році Facebook Владислав Криклій

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте шляхи, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт трас виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проєкти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал