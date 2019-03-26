Штрафи до 170 тисяч: в Україні почнуть масове "полювання" на "євробляхи"

В Україні співробітники правоохоронних органів з травня почнуть відловлювати водіїв автомобілів на "євробляхах" і активно виписувати їм штрафи.

В окремих випадках, автомобілі порушників відправлятимуть на штраф-майданчики. Це буде зроблено в рамках нового закону, який істотно посилює відповідальність за прострочене розмитнення, повідомляє UBR.

Зокрема, людина не зможе передати таку машину в користування іншим особам або розібрати її на запчастини. Також буде заборонено використання такого автомобіля для підприємницької діяльності, наприклад, для роботи в таксі. За порушення правил передбачений штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Крім того, з 24 травня порушникам загрожує штраф від поліції – від 8,5 тисячі до 17 тисяч гривень. Митники діятимуть ще жорсткіше – в залежності від давності прострочення, санкція може досягати 170 тисяч гривень, разом з тимчасовим затриманням таких авто.

"Розміри штрафів будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків транзиту або тимчасового ввезення. За один день прострочення вивезення транзитного авто з території України буде стягнуто 170 гривень, за три дні – 850 гривень. За місяць незаконного користування автомобілем на єврономерах передбачений штраф у 170 тисяч гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду", – повідомив юрист Олександр Вовк.

"Поліція отримає право перевіряти особу водія на відповідність з особою, яка ввезла авто. Якщо за кермом виявиться не та сама людина, поліцейський зможе накласти на водія відповідний штраф і повідомити про порушення митних правил у митницю", – резюмував він.

Нагадаємо, з 23 лютого по 23 травня в Україні діятиме загальний режим розмитнення — за повною ставкою, передбаченою у законі. Вже з 23 травня власники нерозмитнених автомобілів платитимуть штраф у розмірі 170 тис. гривень.

Які штрафи вводять:

за водіння авто на єврономерах — 8,5 тис. гривень;

повторне протягом року керування "євробляхою" — 17 тис. гривень і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби — 170 гривень;

від 1 до 10 діб — 340 грн;

від 10 до 20 діб — 8,5 тис. гривень;

від 20 до 30 діб — 85 тис. гривень;

від 30 діб — 170 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно €75 і €150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники автомобілів на єврономерах не згодні з низкою положень цих законів, через що в деяких регіонах України відбувалися акції протесту.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал