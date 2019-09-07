Штрафи для "євробляхерів": стало відомо, скількох водіїв встигли покарати

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ( "євробляхерів") складено понад 200 протоколів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь прес-служби Державної митної служби України. "Згідно з базою даних ДМС за ознаками зазначених правопорушень з 22 серпня 2019 по 4 вересня 2019 складено 243 протоколи про порушення митних правил", – пояснили у відомстві.

Санкції зазначених правопорушень не змінилися (частина 3 статті 470 Митного кодексу України - 8500 грн, частина 3 статті 481 Митного кодексу України - штраф 17 000 грн). Так само змінився порядок провадження у справах про порушення митних правил (після складання протоколу про порушення митних правил здійснюються процесуальні дії, виноситься постанова у справах про порушення митних правил).

"Адміністративна відповідальність за ознаками злочинів, передбачених частинами п'ятою та шостою статті 470 Митного кодексу України та частинами п'ятою та шостою статті 481 Митного кодексу України, може наступати в залежності від перевищення термінів транзитного переміщення автомобілів і тимчасового ввезення (понад 20 діб, понад 30 діб)", – зазначається у відповіді.

Авто на Єврономер

Які штрафи чекають "євробляхерів":

за водіння машини на єврономерах – 8500 грн;

повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 долл;

від 30 діб – 170 000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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