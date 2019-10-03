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3 жовтня • оновлено в 11:57
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Штрафи для бізнесу та кешбек за скарги: що підтримала "Слуга народу"

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Народні депутати від фракції "Слуга народу" у четвер, 3 жовтня, не підтримали скасування законопроєкту №1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Відповідний документ зобов'яже фізосіб-підприємців (ФОП) вести облік, використовувати реєстрації розрахункових операцій (РРО) або спеціальні додатки на смартфоні, свідчить офіційний сайт Верховної Ради.

За постанову про скасування відповідного рішення проголосували лише 108 народних обранців при мінімально необхідних 226. (Щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

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Автор проєкту закону – нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев. За його задумом, це дозволить дізнатися, який реальний обіг у бізнесу і чи мають бізнесмени право перебувати на єдиному податку і сплачувати до бюджету мізерні суми.

Які зміни вводяться:

  • вести облік мають всі фізособи-підприємці, крім тих, у кого річний обіг менший за 300 тис. грн і при цьому немає найнятих працівників;

  • нововведення дозволить уникнути схем, коли підприємці приховують частину обороту, щоб залишатися на єдиному податку;

  • якщо ФОП не реєструватимуть операції – вони не зможуть видавати чеки. Тоді покупець може поскаржитися у податкову, йому повернуть 100% вартості покупки.

Головне нововведення законопроєкту – кешбек за скарги. Покупці, які помітять у товарному чеку неправильно зазначену суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду.

Якщо у чеку сума менша, ніж ви заплатили, або вам його взагалі не видали – подайте скаргу у податкову, і вартість покупки вам повернуть, а покупку при цьому можна буде залишити собі.

Відповідно до закону, бізнес зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 150% за товар або послугу, за який не видав чек, а мав. У такому разі частина штрафу (100% від вартості товару) віддадуть покупцеві, а частина (50%) надійде до бюджету.

Механізм такої компенсації прописаний у документі. Покупець скаржиться до податкової, а податкова у стислі терміни перевіряє, чи було порушення. Потім – штрафує і ділиться отриманими грошима з клієнтом недобросовісного продавця.

Штрафи для бізнесу та кешбек за скарги: що підтримала "Слуга народу"
Штрафи для бізнесу та кешбек за скарги: що підтримала "Слуга народу"

Штрафи для бізнесу та кешбек за скарги: що підтримала "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкти №1073 і №1053.

  • Згідно з документами, покупці, які помітять у товарному чеку неправильно зазначену суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду.

  • У продавців з'явиться можливість під час реєстрації оплати використовувати смартфони.

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Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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не дождетесь
не дождетесь
Не с тех начали, "слуги"!
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