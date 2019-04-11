''Шо ви ниєте?'' У мережі підмітили показовий нюанс лікарень у Криму

В окупованому Росією Криму назріла серйозна проблема з медициною – лікарні перебувають у напівзруйнованому стані, а лікарі відмовляються працювати в таких умовах.
Блогер RoksolanaToday&Крим оприлюднила на своїй сторінці в Twitter фотографії з міської лікарні в Євпаторії. Судячи зі знімків, ремонт там не роблять уже багато років.
"Євпаторія. Міська лікарня. Неврологічне відділення. Зрозуміти не можу - навіщо в лікарні унітази там, ремонт, якщо лікарі порозбігалися? Сенс у ремонтах, якщо лікувати нікому? Шо ви ниєте?" - написала вона.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
Євпаторія- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 10 квітня 2019 р
Міська лікарня
неврологічне відділення
Зрозуміти не можу-зечем в лікарні унітази там, ремонт, якщо лікарі порозбігалися?
Сенс? в ремонтах, якщо лікувати нікому
шо ви ниєте? pic.twitter.com/QmTdkIhP69
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Крим порівняли з раковою пухлиною, від якої розходяться метастази по російському суспільству.
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