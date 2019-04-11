''Шо ви ниєте?'' У мережі підмітили показовий нюанс лікарень у Криму

В окупованому Росією Криму назріла серйозна проблема з медициною – лікарні перебувають у напівзруйнованому стані, а лікарі відмовляються працювати в таких умовах.

Блогер RoksolanaToday&Крим оприлюднила на своїй сторінці в Twitter фотографії з міської лікарні в Євпаторії. Судячи зі знімків, ремонт там не роблять уже багато років.

"Євпаторія. Міська лікарня. Неврологічне відділення. Зрозуміти не можу - навіщо в лікарні унітази там, ремонт, якщо лікарі порозбігалися? Сенс у ремонтах, якщо лікувати нікому? Шо ви ниєте?" - написала вона.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

Євпаторія

Міська лікарня

неврологічне відділення

Зрозуміти не можу-зечем в лікарні унітази там, ремонт, якщо лікарі порозбігалися?

Сенс? в ремонтах, якщо лікувати нікому

шо ви ниєте? pic.twitter.com/QmTdkIhP69 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 10 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Крим порівняли з раковою пухлиною, від якої розходяться метастази по російському суспільству.

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