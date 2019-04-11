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''Шо ви ниєте?'' У мережі підмітили показовий нюанс лікарень у Криму

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В окупованому Росією Криму назріла серйозна проблема з медициною – лікарні перебувають у напівзруйнованому стані, а лікарі відмовляються працювати в таких умовах.

Блогер RoksolanaToday&Крим оприлюднила на своїй сторінці в Twitter фотографії з міської лікарні в Євпаторії. Судячи зі знімків, ремонт там не роблять уже багато років.

"Євпаторія. Міська лікарня. Неврологічне відділення. Зрозуміти не можу - навіщо в лікарні унітази там, ремонт, якщо лікарі порозбігалися? Сенс у ремонтах, якщо лікувати нікому? Шо ви ниєте?" - написала вона.

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''Шо ви ниєте?'' У мережі підмітили показовий нюанс лікарень у Криму

twitter.com/KrimRt

''Шо ви ниєте?'' У мережі підмітили показовий нюанс лікарень у Криму

twitter.com/KrimRt

''Шо ви ниєте?'' У мережі підмітили показовий нюанс лікарень у Криму

twitter.com/KrimRt

''Шо ви ниєте?'' У мережі підмітили показовий нюанс лікарень у Криму

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Крим порівняли з раковою пухлиною, від якої розходяться метастази по російському суспільству.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримфотографии
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