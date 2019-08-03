"Шниряє туди-сюди": свіжі фото Кримського мосту їдко висміяли у мережі

У мережі з'явилося нове фото незаконно побудованого окупантами Кримського мосту, на якому зовсім немає автомобілів.

Їх оприлюднила на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. Вона іронічно висміяла той факт, що в денний час по мосту їде всього один автомобіль.

"Хоч Горний по мосту шниряє туди-сюди... вже не порожньо", - підписала вона фотографію.

Таким чином вона висміяла іншого блогера з Криму Олександра Горного, який неодноразово виступав на підтримку Кримського мосту і повідомляв, що той "змінить життя кримчан".

"Ще рік тому я писав про те, як міст змінить життя Криму і який потужний економічний і соціальний ефект вийде. Але впевнений, що буде ще крутіше... Краснодарський край багатий і жирний, і є шанс, що Крим через пару десятиліть наздожене його", - написав Горний на своїй сторінці в ВКонтакте.

Пізніше блогер робить висновок, що вже незабаром півострів поділиться на дві частини.

"Крим поділиться на дві частини - і це буде лінія глибокого розламу - ті, хто в Україну, і ті, хто в Росію... Кожен раз проїжджаючи над арками, думаю про майбутнє Криму, яке дуже туманно", - уклав він.

Хоч Гірський по мосту Шнирою туди-суду ...

вже не порожньо pic.twitter.com/l27hJDUK76 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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