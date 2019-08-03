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"Шниряє туди-сюди": свіжі фото Кримського мосту їдко висміяли у мережі

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У мережі з'явилося нове фото незаконно побудованого окупантами Кримського мосту, на якому зовсім немає автомобілів.

Їх оприлюднила на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. Вона іронічно висміяла той факт, що в денний час по мосту їде всього один автомобіль.

"Хоч Горний по мосту шниряє туди-сюди... вже не порожньо", - підписала вона фотографію.

"Шниряє туди-сюди": свіжі фото Кримського мосту їдко висміяли у мережі
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Таким чином вона висміяла іншого блогера з Криму Олександра Горного, який неодноразово виступав на підтримку Кримського мосту і повідомляв, що той "змінить життя кримчан".

"Ще рік тому я писав про те, як міст змінить життя Криму і який потужний економічний і соціальний ефект вийде. Але впевнений, що буде ще крутіше... Краснодарський край багатий і жирний, і є шанс, що Крим через пару десятиліть наздожене його", - написав Горний на своїй сторінці в ВКонтакте.

Пізніше блогер робить висновок, що вже незабаром півострів поділиться на дві частини.

"Крим поділиться на дві частини - і це буде лінія глибокого розламу - ті, хто в Україну, і ті, хто в Росію... Кожен раз проїжджаючи над арками, думаю про майбутнє Криму, яке дуже туманно", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Rish kostya
Rish kostya
Эта свидомая изжога, сведет кастрюль с ума! Лучше бы шумеры что нибудь построили у себя значимое,ну например мост через Днепр,только не стеклянный и не Подольский!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Жалкое животное это ""роксолано""полно видео про мост и трафик,а это существо все неустанно свои фотки впаривает селюкам.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
сколько там десятков опор мостов в ку.еве, построенных в эпоху "кровавого совка" уже обрушилось, а долбонафты?
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