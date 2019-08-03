"Шниряє туди-сюди": свіжі фото Кримського мосту їдко висміяли у мережі

У мережі з'явилося нове фото незаконно побудованого окупантами Кримського мосту, на якому зовсім немає автомобілів.
Їх оприлюднила на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. Вона іронічно висміяла той факт, що в денний час по мосту їде всього один автомобіль.
"Хоч Горний по мосту шниряє туди-сюди... вже не порожньо", - підписала вона фотографію.
Таким чином вона висміяла іншого блогера з Криму Олександра Горного, який неодноразово виступав на підтримку Кримського мосту і повідомляв, що той "змінить життя кримчан".
"Ще рік тому я писав про те, як міст змінить життя Криму і який потужний економічний і соціальний ефект вийде. Але впевнений, що буде ще крутіше... Краснодарський край багатий і жирний, і є шанс, що Крим через пару десятиліть наздожене його", - написав Горний на своїй сторінці в ВКонтакте.
Пізніше блогер робить висновок, що вже незабаром півострів поділиться на дві частини.
"Крим поділиться на дві частини - і це буде лінія глибокого розламу - ті, хто в Україну, і ті, хто в Росію... Кожен раз проїжджаючи над арками, думаю про майбутнє Криму, яке дуже туманно", - уклав він.
Хоч Гірський по мосту Шнирою туди-суду ...- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 3, 2019
вже не порожньо pic.twitter.com/l27hJDUK76
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.
Також окупанти вирішили провести залізничне сполучення з островом. В "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.
При цьому стало відомо, що міст побудували за найдешевшим із запропонованих проектів.
В кінці червня 2019 року будівельники Керченського мосту записали відеозвернення до президента Росії Володимиру Путіна через те, що вже більше півроку не можуть отримати належні за контрактом гроші.
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