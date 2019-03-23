"Шмонають і крадуть": кримчан розлютили дії окупантів на Керченському мосту

В анексованому Криму окупанти на пропускному пункті перед в'їздом на Керченський міст крадуть гроші у водіїв під час перевірки автомобілів.

"Перед в'їздом на міст окупанти не тільки шмонають машини крутіше прикордонників, так ще і тут же крадуть усе, що погано лежить", – пише Кримський бандерівець у блозі OBOZREVATEL.

Зокрема, один із жителів Судака, який займається вантажними перевезеннями на півострові, заявив, що "митниця" витягла з його сумки в кабіні всі гроші – 11 тисяч рублів (4,7 тисячі гривень).

"Це при тому, що сумка була прибрана. Ось такий огляд проводить"митниця". Зникнення виявили одразу, оскільки вони навіть не поклали сумку на місце, але не спійманий – не злодій. Водії, що їдуть до Криму, не будьте так само довірливі на пункті пропуску!" – наголосив він.

Водій зазначив, що з ним це трапилося вперше за 10 років роботи.

"Мабуть, Крим не наш? Нехай їм ці гроші вийдуть боком", – звернувся він до окупантів.

"Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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