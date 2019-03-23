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"Шмонають і крадуть": кримчан розлютили дії окупантів на Керченському мосту

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В анексованому Криму окупанти на пропускному пункті перед в'їздом на Керченський міст крадуть гроші у водіїв під час перевірки автомобілів.

"Перед в'їздом на міст окупанти не тільки шмонають машини крутіше прикордонників, так ще і тут же крадуть усе, що погано лежить", – пише Кримський бандерівець у блозі OBOZREVATEL.

Зокрема, один із жителів Судака, який займається вантажними перевезеннями на півострові, заявив, що "митниця" витягла з його сумки в кабіні всі гроші – 11 тисяч рублів (4,7 тисячі гривень).

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"Це при тому, що сумка була прибрана. Ось такий огляд проводить"митниця". Зникнення виявили одразу, оскільки вони навіть не поклали сумку на місце, але не спійманий – не злодій. Водії, що їдуть до Криму, не будьте так само довірливі на пункті пропуску!" – наголосив він.

Водій зазначив, що з ним це трапилося вперше за 10 років роботи.

"Мабуть, Крим не наш? Нехай їм ці гроші вийдуть боком", – звернувся він до окупантів.

"Шмонають і крадуть": кримчан розлютили дії окупантів на Керченському мосту

"Шмонають і крадуть": кримчан розлютили дії окупантів на Керченському мосту

"Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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