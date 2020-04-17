Шмигаль запропонував новий спосіб боротьби з безробіттям: відправляти на будівництво доріг

Кабінет міністрів провів зустріч з представниками дорожньо-будівельних компаній, в ході якої закликав їх наймати на роботу українських, а не іноземних, робочих.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль у п'ятницю, 17 квітня, повідомляє прес-служба уряду.

"Ми попередньо домовилися, що левова частка фахівців, залучених до робіт, повинні бути громадянами нашої держави. Адже в цей час, коли стільки українців повернулися додому, ми повинні забезпечити їх роботою", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що прохання наймати українських робітників стосується як вітчизняних, так і іноземних підрядників. Також прем'єр закликав максимально задіяти українських товаровиробників і віддавати перевагу тим матеріалам, які виробляються в країні.

"На мою думку, будівництвом українських доріг повинні займатися українські фахівці, навіть якщо контракт отримала іноземна компанія. Ми хочемо, щоб якомога більше наших людей було залучено до робіт і більше українських матеріалів використовувалося при будівництві", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість безробітних на тлі введених карантинних заходів за тиждень збільшилася приблизно на 36,2 тис. – до 387,5 тис. осіб.

На час карантину відмінили семиденний період для пошуку підходящої роботи: реєструвати безробітних будуть у перший день після подачі заяви, в Центрі зайнятості; виплати призначать з цього ж дня.