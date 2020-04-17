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17 квітня • оновлено в 13:49
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Шмигаль запропонував новий спосіб боротьби з безробіттям: відправляти на будівництво доріг

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Кабінет міністрів провів зустріч з представниками дорожньо-будівельних компаній, в ході якої закликав їх наймати на роботу українських, а не іноземних, робочих.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль у п'ятницю, 17 квітня, повідомляє прес-служба уряду.

"Ми попередньо домовилися, що левова частка фахівців, залучених до робіт, повинні бути громадянами нашої держави. Адже в цей час, коли стільки українців повернулися додому, ми повинні забезпечити їх роботою", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що прохання наймати українських робітників стосується як вітчизняних, так і іноземних підрядників. Також прем'єр закликав максимально задіяти українських товаровиробників і віддавати перевагу тим матеріалам, які виробляються в країні.

Шмигаль запропонував новий спосіб боротьби з безробіттям: відправляти на будівництво доріг

"На мою думку, будівництвом українських доріг повинні займатися українські фахівці, навіть якщо контракт отримала іноземна компанія. Ми хочемо, щоб якомога більше наших людей було залучено до робіт і більше українських матеріалів використовувалося при будівництві", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість безробітних на тлі введених карантинних заходів за тиждень збільшилася приблизно на 36,2 тис. – до 387,5 тис. осіб.

На час карантину відмінили семиденний період для пошуку підходящої роботи: реєструвати безробітних будуть у перший день після подачі заяви, в Центрі зайнятості; виплати призначать з цього ж дня.

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Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
безробіття
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Мир Миру
Мир Миру
А сльозливі вмовляння будуть? :о))) Бізнес "глухий" до пусто-порожніх "прохань і закликів". Українці чекають від КМУ відповідних розпоряджень і постанов про підтримку, преференції та заохочення для вітчизняних товаровиробників.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Фигли от шмигли.
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