Шмигаль визнав, що українці не відчують підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визнав, що заплановане підвищення мінімалки з 4723 грн до 5 000 грн пройде майже непомітно як для людей, так і для економіки.

Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми ретельно разом з експертами аналізували наслідки й переваги поступового збільшення рівня мінімальної зарплати. Порахували, що цьогорічне підняття з 4723 грн до 5000 грн буде майже непомітним як для людей, так і для економіки", – сказав глава уряду.

За його словами, в Україні зараз існують усі передвісники економічної кризи – низька інфляція та сповільнення споживчого попиту.

"Тоді починаються проблеми в підприємств із зарплатами, у банківської системи з обіговим капіталом, потім настають банкрутства. Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку й підвищити споживчий попит. Перший крок у цьому напрямку – допомога пенсіонерам. Ми проіндексували пенсії, зробили відповідні доплати. Це важлива складова соціальної підтримки людей з боку держави і ефективний механізм м'якого стимулювання споживчого попиту. Тепер треба робити другий крок", – пояснив очільник Кабінету міністрів.

Шмигаль назвав основні показники підвищення мінімальної зарплати:

виведення в офіційну площину більшої суми фонду оплати праці;

підтримка людей з малою заробітною платою в бюджетній сфері.

"У нас великий потенціал для підняття мінімальної заробітної плати. І ті кроки, які ми робимо, цілком виправдані, рішення обґрунтовані та прораховані. Так, мінімальну зарплату в 6 тис. грн люди отримають у кінці січня – на початку лютого наступного року. Ми в такий спосіб частково простимулюємо сезонне післяноворічне падіння споживчого попиту в цей період", – пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, подальше підвищення заплановане на липень 2021 року – це середина відпускного сезону, коли ділове життя в країні завмирає.

"В обох випадках економіка не отримає надмірного інфляційного тиску", – підсумував Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року.

Це питання парламент розгляне на позачерговому засіданні 25 серпня.

Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6000 грн, з 1 липня 2021 року – до 6500 грн.

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