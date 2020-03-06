Шмигаль сказав, як вирішиться питання з продажем землі іноземцям

Можливість продажу землі іноземцям або іноземним компаніям повинна вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "1 + 1" у четвер, 5 березня.

За його словами, в українців має бути право і можливість розпоряджатися своєю землею.

"Можливість продажу землі іноземцям або іноземним компаніям повинна вирішуватися виключно і тільки на референдумі всеукраїнському", – сказав Шмигаль в ефірі одного з українських телеканалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL : 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

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