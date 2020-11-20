Шмигаль відзвітував перед МВФ про "маяки" Stand-by і чекає на транш

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером виконання Україною зобов'язань за програмою Stand-by.

Про це повідомили на Урядовому порталі. Зустріч відбулася 20 листопада в форматі відео-конференції.

"Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних "маяків", передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by", – сказано в повідомленні.

Шмигаль також подякував МВФ за підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України.

"Підтримка Міжнародного валютного фонду — це є маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища та банківського ринку. Наші з вами команди працюють практично щодня, і я дякую їм за фактично цілодобову роботу", – сказав прем'єр-міністр.

Крім того, він висловив надію, що МВФ дасть позитивний сигнал щодо підтримки домовленостей між Україною та Європейською Комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

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