Шмигаль у Раді сказав, як допоможуть бізнесу пережити карантин

Валентина Гембарська Економіка 11:10, 17.11.2020 Оновлено: 11:25, 17.11.2020

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять програм підтримки бізнесу на період карантину, зокрема йдеться про підтримку окремих сфер на період дії обмежень вихідного дня.

Під час свого виступу у Верховній Раді він сказав, що уряд уже працює над необхідними заходами.

Формати підтримки бізнесу:

  • Підтримка родин ФОПів 1-ї та 2-ї групи, які мають дітей віком до 10 років (передбачено 1,1 млрд грн);

  • Програма щодо часткового безробіття, коли уряд бере на себе частину виплат зарплати робітника, аби його не звільнили;

  • Кредитні канікули за програмою "5-7-9";

  • Визнання карантину вихідного дня форс-мажором (полегшить питання сплати оренди та інших зобов'язань).

"Над цим ми працюємо спільно з Торгово-промисловою палатою. Також обговорюються можливості секторальної підтримки окремих галузей і під час карантину вихідного дня і надалі", – заявив очільник уряду.

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Карантин вихідного дня

Нагадаємо, Кабмін готує рішення про визнання карантину вихідного дня форс-мажором. Це спростить для бізнесу питання оренди й виконання інших зобов'язань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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