Шмигаль: Україні вистачить грошей на закупівлю вакцин від коронавірусу
Україна матиме достатньо коштів для закупівлі вакцин проти коронавірусу (COVID-19).
Як повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд та Офіс президента активно працюють, щоб 2021 року Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах ініціативи COVAX.
"Майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям", – запевнив він.
Крім того, Кабмін за погодженням із бюджетним комітетом Верховної Ради уже виділив 1,3 млрд грн для МОЗ на вакцини.
"Цього тижня закупівлю вакцин від COVID-19 обговорив із послами G7 та ЄС. Також це питання опрацьовується спільно зі Світовим банком та ЄІБ. Відповідна робота ведеться і на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин із ЄС", – наголосив Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 грудня Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцин від COVID-19.
Безкоштовних 8 млн доз вакцини від цього фонду вистачить на 4 млн українців (одній особі потрібно зробити дві ін'єкції).
У МОЗ обіцяли, що вакцина проти коронавірусу буде безкоштовною для українців, які належать до групи ризику.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що в нашій країні є такі люди, які можуть самі купити собі вакцину.