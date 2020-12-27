Шмигаль: Україні вистачить грошей на закупівлю вакцин від коронавірусу

Мирослав Семенюк Економіка 15:25, 27.12.2020 Оновлено: 15:39, 27.12.2020

Україна матиме достатньо коштів для закупівлі вакцин проти коронавірусу (COVID-19).

Як повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд та Офіс президента активно працюють, щоб 2021 року Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах ініціативи COVAX.

"Майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям", – запевнив він.

Крім того, Кабмін за погодженням із бюджетним комітетом Верховної Ради уже виділив 1,3 млрд грн для МОЗ на вакцини.

"Цього тижня закупівлю вакцин від COVID-19 обговорив із послами G7 та ЄС. Також це питання опрацьовується спільно зі Світовим банком та ЄІБ. Відповідна робота ведеться і на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин із ЄС", – наголосив Шмигаль.

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