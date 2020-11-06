Шмигаль спрогнозував п'ятикратне подорожчання землі в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що відкриття ринку землі призведе до п'ятикратного зростання вартості земельних ділянок.

ВВП України за 10 років отримає до $85 млрд від запуску ринку. Про це голова уряду повідомив в ході презентації аудиту економіки і векторів економічного розвитку до 2030 року.

"Україна недовикористала свій земельний потенціал на $85 млрд. 29 років вільне розпорядження землею було обмежено, значить, її цінність була занижена в рази", – заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що за цей час у держави зникло понад 5 млн га землі.

"Розвиток інвестицій у сільське господарство сповільнився на десятиліття, а частково і зовсім зупинилося", – резюмував Шмигаль.

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