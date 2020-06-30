Шмигаль сказав, чи піде у відставку на прохання Зеленського

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або президент Володимир Зеленський висловлять таку думку.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС-Україна. Він запевнив, що жодних обіцянок щодо його терміну на посаді Зеленський чи будь-хто інший йому не давав.

"Жодних обіцянок стосовно термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати. Ключове питання – це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який має утримуватися. Тому не може бути гарантії на посаді, це ж не приватний бізнес", – сказав Шмигаль.

Він також відмітив, що позитивною стороною його перебування на посаді є завершення реформи децентралізації.

"Але я скажу вам позитивні сторони, ми практично завершили реформу децентралізації, переходимо до фінішної прямої – це вибори місцевих рад. Місцеві вибори відбудуться восени. Немає загроз тому, що вибори будемо переносити чи вони будуть скасовані. Вони будуть, якщо тверезо й об'єктивно дозволить епідеміологічна ситуація. Важко спрогнозувати, як на осінь розвиватиметься епідемія коронавірусу. Але інших застережень не існує", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня, після того як парламент провалив голосування за нову програму уряду, Шмигаль заявляв, що причин для його відставки немає.