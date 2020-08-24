Шмигаль сказав, чи чекати долара по 29 грн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що курс долара в Україні до кінця року не стрибне вище 29 грн.

Такі слова прозвучали в інтерв'ю "Укрінформу". Таким чином глава уряду прокоментував той факт, що в бюджеті закладено курс валют, який не відповідає реальному стану речей.

"Бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну. Тоді ми перестрахувалися, заклали більші курсові та інфляційні показники. На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року", – сказав Шмигаль.

Він назвав нинішню ситуацію на валютному ринку (27 грн за долар) цілком прийнятною. Також прем'єр-міністр прокоментував інфляцію в Україні.

"Що стосується інфляції. Вона пожвавлює економіку, а нам це зараз дуже потрібно. Ми повинні створювати робочі місця, сприяти експорту, розвитку промисловості і т.д., а 2% інфляції під час кризи – це дуже мало. Усі країни докладають зусиль, щоб наповнювати свої економіки обіговими коштами і стимулювати рух коштів, а не навпаки, сповільнювати цей процес", – заключив глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом аналітиків, долар у найближчий тиждень знижуватиметься, а після цього різко відновить подорожчання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!