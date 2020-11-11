Шмигаль розповів, як підтримають бізнес під час карантину вихідного дня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий підтримати українських підприємців під час посиленого карантину вихідного дня.
"Уряд готовий підставити плече. Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу", – повідомив він на своїй сторінці у Facebook.
У зв’язку із цим Кабінет міністрів повною мірою відновить та розширить наступні програми підтримки:
компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;
виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;
разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.
"Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи", – резюмував Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня.
Пізніше глава МОЗ пояснив, що Кабінет міністрів України в середу, 11 листопада, буде обговорювати питання щодо карантину вихідного дня. Хоча він і не зміг точно сказати, скільки триватимуть жорсткіші обмежувальні заходи.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський зазначив, що тимчасовий карантинний режим у вихідні приблизно на декілька тижнів допоможе уникнути локдауну. За його словами, незабаром в українських лікарнях має з'явитися до ста тисяч нових ліжок для хворих на коронавірус.
Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська виступила за локдаун через коронавірус і пояснила, чому це необхідно.
Також у МОЗ назвали єдину мету карантину вихідного дня в Україні.