Шмигаль розповів, як підтримають бізнес під час карантину вихідного дня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий підтримати українських підприємців під час посиленого карантину вихідного дня.

"Уряд готовий підставити плече. Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу", – повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

У зв’язку із цим Кабінет міністрів повною мірою відновить та розширить наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;

разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

"Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи", – резюмував Шмигаль.

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