Прем'єр-міністр України розповів про боротьбу із безробіттям у коронакризу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що від початку адаптивного карантину (з березня 2020 року) в Україні було створено 400 тисяч робочих місць.

"Ще понад 400 тисяч робочих місць збережено завдяки тим програмам, які фінансуються. Які ми затверджували у бюджету цього року", – повідомив Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 6 листопада.

За його словами, на початку березня було зареєстровано 360 тисяч безробітних, а станом на сьогодні – трохи більше 400 тисяч.

"У розпал пандемії безробітними стало більше 600 тисяч. Понад 400 тисяч офіційно працевлаштовано. Це офіційна статистика", – резюмував Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка зросла з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.