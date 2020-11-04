Шмигаль розповів, чи буде повний локдаун, і анонсував посилення карантину

Кабінет міністрів не буде вводити жорсткий карантин (т.зв. "локдаун"), однак буде змушений посилити обмеження, якщо кількість заражених коронавірусом буде рости.

Про це на засіданні Кабміну 4 листопада заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль. "Багато країн закриваються на повторний жорсткий локдаун ... Ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом і проводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо погіршення ситуації, то це змусить уряд піти на більш жорсткі обмеження", – сказав прем'єр.

Відзначимо, як уже писав OBOZREVATEL, в Україні вже в кінці цього тижня (з 6 листопада) можуть посилити карантин. Влада може заборонити роботу закладів громадського харчування, фуд-кортів і розважальних зон в ТРЦ на три дні на тиждень. Шмигаль таку інформацію не прокоментував.

Що таке карантин вихідного дня

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, його відомство розглядає можливість посилення карантинних обмежень в Україні, "щоб розірвати ланцюг передачі хвороби".

Як пояснив глава МОЗ, карантин вихідного дня – це жорсткіші обмеження, які діятимуть на вихідних.

За його словами, у цьому разі будуть закритими більшість магазинів, а кафе та ресторани працюватимуть "на винос". Також буде заборонено роботу фуд-кортів і розважальних зон у торгових центрах.

Водночас вводити комендантську годину в країні влада не планує, оскільки тоді доведеться ввести надзвичайний стан, чого в МОЗ не рекомендують.

Карантин вихідного дня: кафе і ресторани працюватимуть "на винос" Unsplash

Карантин в інших країнах

Зростання кількості хворих на коронавірус спостерігається і в інших країнах Європи, у зв'язку з чим частковий або повний локдаун за останні два тижні було введено у Франції, Іспанії, Німеччині, Італії та Британії.

Так, у Німеччині на місяць введено полегшений локдаун: з 2 листопада там перестали працювати кінотеатри, розважальні заклади, обмежено роботу магазинів, кафе і ресторани обслуговують тільки на винос. На вулиці можна збиратися компаніями до 10 осіб – членів тільки двох сімей. При цьому малий бізнес може розраховувати на відшкодування збитків з боку держави. Школи та офіси продовжують працювати в звичайному режимі.

Частковий або повний локдаун введено у Франції, Іспанії, Німеччині, Італії та Британії Unsplash

У Бельгії також введено жорсткі обмеження. Це одна з найбільш постраждалих від COVID-19 країн Європи (за 11,5-мільйоного населення смертність від коронавірусу досягла 11 тисяч осіб). Тут діє комендантська година в нічний час, закрито магазини не першочергового значення.

Британія готується ввести локдаун із 5 листопада – він триватиме до 2 грудня. Італія планує обмежити пересування між регіонами, незважаючи на акції протесту, які проходять по всій країні.

У Франції з 30 жовтня закрито бари, кафе, ресторани, магазини (крім продуктових), розважальні центри, спортивні зали, музеї та бібліотеки. На вулицю виходити можна, тільки щоб купити продукти чи ліки. Також дозволено одну годину фізичних вправ на свіжому повітрі, але за дотримання соціальної дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, його відомство розглядає можливість посилення карантинних обмежень в Україні, "щоб розірвати ланцюг передачі хвороби".