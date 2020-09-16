Шмигаль розкрив деталі бюджету-2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав основні пріоритети бюджету на 2021 рік. Він пояснив, скільки і на які статті бюджету уряд виділив коштів.

Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів в середу, 16 вересня.

"В бюджеті закладені безпрецедентні видатки на медицину – 156 млрд грн. На 27 млрд грн більше, ніж цього року. Це дасть змогу наступного року на 30% підняти зарплати лікарів. Підвищить якість надання медичних послуг та дасть змогу покращити оснащення лікарень", – сказав глава уряду.

Він додав, що майже 20 млрд грн було виділено на боротьбу з COVID-19.

"Це означає, що на наступний рік лікарі будуть забезпечені всім необхідним", – додав глава уряду.

За його словами, відбулося збільшення видатків на освіту на 34 млрд грн.

"Вже традиційно будуть підвищені видатки на соціальний захист населення. Продовжиться збільшення державних інвестицій в інфраструктуру – 150 млрд грн на будівництво доріг. Це – беспрецедентна сума. Президентська програма "Велике будівництво", яка створює робочі місця і сприяє розвитку економіки", – додав Шмигаль.

Він висловив впевненість, що нардепи підтримають документ.

Головні цифри бюджету

Міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу заявив, що бюджет є збалансованим і реалістичним.

Головні показники:

Зростання ВВП – 4,6%

Інфляція – 7,3%

Середньомісячна зарплата – 13600 грн

Рівень безробіття – 9,2%

Курс, який закладений у бюджеті – 29,1 грн/$.

Баланс доходів і видатків бюджету:

Доходи – 1,071 трлн грн

Видатки – 1,350 трлн грн

Дефіцит – 270 млрд грн

Зростання доходів – 9,4% (порівняно з 2020 роком)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому направило Міністерство фінансів.

Документ передбачає наступні показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, так що у наступному році Україні не обійтися без кредитів. Однак в Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде менше, ніж у 2020 році.