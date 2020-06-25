Шмигаль розказав, як допоможуть постраждалим від повені у Західній Україні
На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка сталась у західних областях України через підтоплення, уряд у четвер, 25 червня, виділить близько 700 млн гривень.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Уряд за поданням обласних державних адміністрацій, за поданням Держлісагентства, Держводагентства ухвалюватиме рішення про виділення значної суми з Державного резерву. Це близько 700 млн гривень на потреби областей, плюс додаткові кошти на агенції, які будуть ліквідовувати наслідки паводку, які відбудовуватимуть дамби", – сказав Шмигаль.
Він додав, що ключові питання сьогодні – допомога людям та відновлення інфраструктури.
"Забезпечення продуктами, водою, евакуація, тимчасове розміщення, техніка для рятувальників, дезінфекція колодязів, посилення громадської безпеки, щоб не було мародерства", – сказав Шмигаль.
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