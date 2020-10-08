Шмигаль розгляне питання обмеження терміну експлуатації старих вантажних вагонів

З ініціативи міністра економіки Петрашка і лобі вагонобудівних заводів у п'ятницю, 9 жовтня, в Кабінеті міністрів за участю Прем'єр-міністра Дениса Шмигаль відбудеться зустріч, на якій буде розглянуто питання обмеження терміну служби вантажних вагонів. Про це йдеться в офіційних документах.

Зокрема, згідно з офіційними документами, в Кабміні пропонують обмежити термін експлуатації вагонів із перевищенням нормативного терміну служби і заборонити використання іноземних вагонів у внутрішніх перевезеннях у режимі тимчасового ввезення.

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки разом із Мінінфраструктури працюють над розробленням Програми кардинального оновлення залізничної галузі. Нібито це може привести до зростання економіки. Так, ініціатива щодо розв'язання проблематики ринку вантажних вагонів базується на введенні обмежень експлуатаційного віку на основні групи вантажних вагонів; заохоченні попиту на нові вагони українських виробників через компенсації державою відсоткової ставки за кредитами на придбання залізничних вагонів; обмеженні ввезення й експлуатації старих вагонів із сусідніх держав в Україні; застосуванні технічного інструменту для проведення додаткових ремонтів і інспекцій старих вагонів, що подорожчають в обслуговуванні.

Учасники ринку й експерти виступають критично проти такої ініціативи, особливо в період економічної кризи. Наприклад, президентка Асоціації "Укрвідтранс" Наталя Петриченко заявила, що має намір Мінінфраструктури скоротити термін експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви. За її словами, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими директивами, в яких не передбачено нормативний термін служби вагонів.

Зі свого боку, представник компанії "АрселорМіттал" Володимир Ткаченко впевнений, що з такими ініціативами повинен розібратися Антимонопольний комітет, адже не виключено зловживання компанією своїм монопольним становищем. За словами Ткаченка, ініціатива "Укрзалізниці" про обмеження терміну експлуатації вантажних вагонів може бути пов'язана із захистом власних бізнес-інтересів – зокрема, змусити вантажовідправників відмовитися від власних вагонів і частіше використовувати вагони УЗ.

"Укрметалургпром", Федерація металургів України та Українська асоціація виробників феросплавів надіслали офіційний лист на адресу прем'єр-міністра України, міністрів інфраструктури і мінекономіки, а також Держрегуляторної служби й "Укрзалізниці", де розкритикували прямолінійну заборону на продовження наднормативного терміну використання вагонів. На їхню думку, це призведе до значного дефіциту рухомого складу та зростання вартості перевезення вантажів.