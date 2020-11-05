Шмигаль сказав, як вплинуть скандальні рішення КСУ на кредит МВФ

Валентина Гембарська Економіка 15:06, 5.11.2020 Оновлено: 15:26, 5.11.2020

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що низка останніх скандальних рішень Конституційного суду не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав журналістам у Києві, передає "Інтерфакс-Україна". "Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: продовжувати та активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені й прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", – заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що МВФ із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України, тому це не впливає на фінансування та виконання програми Фонду.

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