Шмигаль сказав, як вплинуть скандальні рішення КСУ на кредит МВФ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що низка останніх скандальних рішень Конституційного суду не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
Про це він сказав журналістам у Києві, передає "Інтерфакс-Україна". "Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: продовжувати та активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені й прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", – заявив Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що МВФ із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України, тому це не впливає на фінансування та виконання програми Фонду.
Як писав OBOZREVATEL:
28 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
29 жовтня за підсумками термінового засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій буде працювати – днями необхідні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Уже 30 жовтня законопроєкт глави держави був зареєстрований на сайті парламенту.
У п'ятницю, 30 жовтня, під будівлею Конституційного суду України пройшла акція протесту проти рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення.
Резонансне рішення КСУ спровокувало ослаблення гривні. Аналітики прогнозують падіння національної валюти до 28,5-29 грн за долар у листопаді.