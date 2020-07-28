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Шмигаль прояснив, чи були вказівки НБУ встановити долар по 30 грн

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Шмигаль прояснив, чи були вказівки НБУ встановити долар по 30 грн

Шмигаль прокоментував падіння гривні.

Уряд не веде перемовин із Національним банком про послаблення гривні до 30 грн/$, незважаючи на заяви окремих міністрів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту на Крюківський вагонобудівний завод, передає "Сегодня". Глава уряду також наголосив, що з керівництвом НБУ не обговорюються питання інфляції.

"Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монетарно-грошову політику. Його основні цілі згідно з Конституцією і законом – збереження стабільності грошової одиниці, стабільності фінансової системи, цінової стабільності в державі", – заявив Шмигаль.

Голова Кабінету міністрів уточнив, що уряд не збирається стимулювати розвиток промисловості таким шляхом. Замість цього Кабмін налаштований на збільшення інвестицій в українські підприємства.

"Це не предмет для дискусії про додаткову або особливу емісії, це не предмет для того, що курс повинен бути штучно завищений або занижений. У нас курс регулюється ринком", – резюмував Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара має бути близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства-експортери. Відтоді гривня дуже сильно обвалилася щодо євро та долара.

Ідею штучно обвалювати гривню вже розкритикували й економісти, і колишні чиновники.

Якщо завдання президента виконають і курс долара підвищать до 30 грн/$, то інфляція прискориться на 2,2%, подорожчає комуналка, бензин і газ. Пізніше стало відомо, якими будуть інші наслідки обвалу гривні.

22 липня міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що укріплення гривні до 26–25 грн/$ не має бути. На його думку, національна валюта повинна зупинитися на позначці у 27–28 грн за долар.

УкраїнаКурс валютдоларєврогривняДенис Шмигаль
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