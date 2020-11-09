Шмигаль провів таємні переговори з прем'єром Казахстану про закупівлю продукції для УЗ – ЗМІ

Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вів таємні переговори з главою уряду Казахстану Аскаром Маміним про закупівлю залізничної продукції для "Укрзалізниці".

Про це повідомляє видання "Телеграф" з посиланням на Telegram-канал "Легітимний". Зазначається, що розмову провели через телефонний зв'язок і тримали в таємниці.

"Наскільки нам відомо, йшлося про закупівлю локомотивів, рейок, стрілочних переводів та іншої продукції залізничого призначення, – йдеться в повідомленні. – Уже оголошено, що в 2021 рік інвестиції в УЗ становитимуть 25 млрд грн, і Шмигаль розраховує освоїти цю суму через казахські компанії".

"Але Шмигаль не розуміє, що його завдання – продавати продукцію українських підприємств закордон, як це роблять його іноземні візаві, а не заводити в Україну імпорт, тим самим позбавляючи громадян роботи", – додали на каналі.

Автор допускає, що такі дії влади можуть призвести до пришвидшення падіння економіки: "Імпорт, а особливо з Митного союзу, нічим не допоможе Україні. Тільки виведе валюту з країни, що призведе до зниження курсу гривні".