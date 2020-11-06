"Карантин вихідного дня" обговорюється, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поки що в уряді не вводитимуть "карантин вихідного дня", але така можливість обговорюється.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, якщо уряд прийде до такого рішення, то Міністерство охорони здоров'я окремо проінформує про це.

"Щодо посилення карантину, так званого "вихідного дня", ця тема обговорюється на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо ми підійдемо до такого рішення, то Міністерство охорони здоров'я окремо й детально проінформує та проконсультується щодо такої ініціативи з народними депутатами і науковими установами", – сказав глава уряду.

Нагадаємо, 3 листопада в ЗМІ з'явилася інформація, що в Україні з 6 листопада можуть посилити карантин і ввести "карантин вихідного дня". Влада може заборонити роботу закладів громадського харчування, фуд-кортів і розважальних зон у ТРЦ на три дні на тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через стрімке поширення коронавірусу в Україні, влада посилить карантин у найбільш проблемних регіонах. Тобто за фактом в тих, що вже перебувають у "червоній" зоні. Там, де будуть фіксувати понад 320 хворих на 100 тисяч населення, планують ввести частковий локдаун. Такі регіони неформально у владі називають "чорною" зоною.