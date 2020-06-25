Шмигаль пригрозив українцям посиленням карантину й назвав умову

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пригрозив знову ввести в країні жорсткий карантин, якщо українці ігноруватимуть застережні заходи.

Про це він сказав під час засідання уряду в четвер, 25 червня. У такий спосіб він відреагував на рекордно високу кількість нових заражень коронавірусом в країні за останні дні.

"Ситуація значно погіршується. Причина – люди перестали дотримуватися карантину. В інших країнах захворюваність не зростає за такої моделі", – заявив глава уряду.

Він наголосив, що уряд бачить єдиний шлях, як вийти з такої ситуації – продовжувати політику покарань.

"Якщо ми вирішимо вберегти країну та її економіку від падіння й не закривати країну, не робити повну зупинку й не вводити карантинні обмеження, як у березні, є єдиний шлях. Всі разом маємо дотримуватись тих обмежень, які передбачені в адаптивній моделі. Це маски, антисептики, соціальна дистанція", – пояснив Шмигаль.

Прем'єр додав, що з понеділка, 22 червня, уряд почав накладати штрафи на установи, які нехтують карантином.

"Але, шановні громадяни, ми продовжуватимо таку політику покарань за недотримання заходів соціального дистанціювання, маскового режиму та дезінфекції. Це дуже важливо, щоб ми не провалилися в таку хвилю епідемії, яка була в Італії та Іспанії. Прошу всіх бути відповідальними та пильними й ставитися до вимог відповідально", – підсумував глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на тлі зростання статистики захворюваності на COVID-19 посилювати карантин зобов'язані лише ті регіони України, де показник позитивних тестів не відповідає встановленим Камбіном межам.

Станом на ранок четверга, 25 червня, в Україні офіційно підтверджено 40 008 випадків коронавірусної інфекції. З них 994 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом.