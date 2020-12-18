Шмигаль пояснив українцям, як купити газ на 2000 гривень дешевше

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Шмигаль пояснив українцям, як купити газ на 2000 гривень дешевше

Українці можуть купувати газ у державної компанії НАК "Нафтогаз України" за ціною, яка на 2 тисячі гривень нижча, ніж в інших постачальників на комерційному ринку.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, трансляція якої була доступна на YouTube каналі парламенту. Глава уряду нагадав, що з 3 серпня в країні запрацював ринок газу. Що дає право громадянам вільно обирати постачальника блакитного палива.

"Як ви знаєте, з цього року ціни на газ стали ринковими – кожен споживач має право вибирати собі постачальника. Ціна НАК "Нафтогаз" – державної компанї на 2000 грн нижча, ніж, наприклад, у відповідних облгаззбутів", – сказав Шмигаль.

Він закликав українців аналізувати ціни на ринку та обирати для себе найбільш вигідний варіант.

"Закликаю людей аналізувати і дивитись, де сьогодні ціни на газ є ринковими. Закликаю вас укладати контракти з державною компанією, яка продає газ за цінами значно нижчими, ніж інші компанії продають його на комерційному ринку", – підсумував прем'єр.

Тарифи на газ на грудень:

  • "Нафтогаз"6,33 грн за кубометр

  • Megawatt6,22 грн за кубометр

  • "Асканія Енерджі"6,69 грн за кубометр

  • "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДИНГ"6,9 грн за кубометр

  • Yasno6,49 грн за кубометр

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці до кінця опалювального сезону будуть щомісяця отримувати нові платіжки за газ. Тариф перераховують з огляду на ціни на біржі в кінці кожного місяця. Крім того, з 1 січня перерахують й абонплату на газ.

У Національній комісії з питань енергетики і комунальних послуг розповіли: підвищення "другого платежу" не уникнути, хоча точні цифри чиновники називати не поспішають.

Близько 9 млн осіб найближчим часом можуть залишитися без газу. Так, уже з 1 січня 2021-го, відповідно до закону, всім, хто не встановив газові лічильники, повинні вимкнути блакитне паливо.

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