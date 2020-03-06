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6 березня • оновлено в 10:44
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Шмигаль поставив крапку щодо постачання води в Крим

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде постачати воду в окупований Крим виключно для потреб населення, а не промисловості чи військових об'єктів.

Про це він заявив під час години запитань до Уряду в Верховній Раді в п'ятницю, 6 березня.

"Я вчора чітко висловлювався щодо води в Крим. Ми не будемо постачати воду для потреб промисловості та військових об’єктів. Будемо постачати в разі необхідності воду українцям для господарських потреб та пиття. Хоч цистернами, хоч бутлями, хоч каністрами. Ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок. Крапка", – сказав Шмигаль.

За його словами, мова не йде про промислове постачання води, а про обов’язок перед українцями в Криму. Прем’єр звернувся до депутатів з проханням не політизувати і не маніпулювати цим питанням.

Шмигаль дав відповідь про постачання води до Криму

Шмигаль дав відповідь про постачання води до Криму

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі своєю заявою.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Анексія Криму
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Крим
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
По идее сейчас так как сказал Шмыгаль про Крым можно смело сказать про всю Украину: "Киев хочет помочь украинцам, но сейчас это невозможно". А вот причину невозможности нужно искать в простой трусости..
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
От вам і причина щ якої Зеленський летав в Оман на переговори з Патрушевим. Дати вроду в Крим. Можно навіть спочатку зовсім трошки, поки всі не заспокояться і не звикнуть, а потім вже наповну...
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Скирда Женя
Скирда Женя
Шмыгаль, откуда ты взял слово ДОЛЖНЫ, применительно к крыму!!!! Согласно женевской конвенции ДОЛЖНЫ крыму ТЕ КТО ЕГО ОККУПИРОВАЛ!!!!!
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