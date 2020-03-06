Шмигаль поставив крапку щодо постачання води в Крим

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде постачати воду в окупований Крим виключно для потреб населення, а не промисловості чи військових об'єктів.

Про це він заявив під час години запитань до Уряду в Верховній Раді в п'ятницю, 6 березня.

"Я вчора чітко висловлювався щодо води в Крим. Ми не будемо постачати воду для потреб промисловості та військових об’єктів. Будемо постачати в разі необхідності воду українцям для господарських потреб та пиття. Хоч цистернами, хоч бутлями, хоч каністрами. Ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок. Крапка", – сказав Шмигаль.

За його словами, мова не йде про промислове постачання води, а про обов’язок перед українцями в Криму. Прем’єр звернувся до депутатів з проханням не політизувати і не маніпулювати цим питанням.

Шмигаль дав відповідь про постачання води до Криму

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі своєю заявою.

Осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту до Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.

Раніше в "Слузі народу" заявили, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу може стати "допустимим компромісом".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!