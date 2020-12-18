Шмигаль поскаржився на 'кадровий голод' в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поскаржився на "кадровий голод" і відсутність професіоналів у країні.

Про це глава Кабінету міністрів під час онлайн-проєкту "Україна і світ в 2021".

"Кадровий голод підтверджую, він є ... Що таке на сьогодні кадрова політика уряду? Є банальні слова: професійні та порядні. Але є ще кілька параметрів, на які потрібно спиратися, коли сьогодні підбираєш кадри: незаангажованість і результативність", – зазначив чиновник.

За словами прем'єра, якщо раніше і були реформатори, то зараз в Україні потрібні більш "швидкі законодавчі зміни". Шмигаль наголосив на важливості прискорення реформ, щоб отримувати видимий результат.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав Україну інвестиційної гаванню, а Шмигаль пообіцяв топове місце в Doing Business.

При цьому ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що прем'єр-міністр Шмигаль не відповідає займаній посаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до опублікованого рейтингу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виявився нижчим за статусом, ніж посада голови Офісу президента Андрія Єрмака та його заступників.