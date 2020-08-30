Шмигаль пообіцяв виробниками "зеленої" енергетики погасити борги згідно з меморандумом – ЗМІ

Погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел (ВДЕ) буде здійснюватися відповідно до умов раніше підписаного меморандуму між урядом та інвесторами в ВДЕ.

Про це заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль в ході онлайн-зустрічі з представниками бізнесу, передає агентство "Енергореформи".

За словами одного з учасників веб-конференції, прем'єр-міністр заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленої" генерацією боргів.

Коментуючи звіт Євростату за перший квартал 2020 року щодо функціонування електроенергетичних ринків в Європі щодо найвищих цін на електроенергію в Україні, Шмигаль зазначив, що, якщо говорити про кінцеві ціни для споживачів, то вони – одні з найнижчих в Європі. За його словами, за цим показником Україна знаходиться на одному з останніх п'яти місць в списку 37 країн, а за цінами для населення – на останньому місці.

Нагадаємо, згідно з меморандумом про умови підтримки відновлюваної генерації, підписаним урядом і виробниками енергії з ВДЕ на початку червня, в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості, а потім щокварталу в 2021 році – по 15%. Станом на 20 серпня, рівень розрахунків ДП "Гарантований покупець" склав 28%, заборгованість становить близько 22,9 млрд грн.

31 липня президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт № 3658 про скорочення "зелених" тарифів. За словами прем'єрміністра України Дениса Шмигаль, закон дозволить знизити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій – на 7,5%. На практиці це означає, що держава і українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно.

При цьому 10 серпня за позовом 47 народних депутатів Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про "зелені" тарифи.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати створюють тиск на виробників зеленої електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.