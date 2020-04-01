Головна Новини
1 квітня • оновлено в 17:04
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Шмигаль пообіцяв нові робочі місця: які вакансії з'являться

1.8т
Читати матеріал російською

Для українців, які через пандемію коронавірусу повернулися з-за кордону або втратили роботу, створять нові робочі місця.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у середу, 1 квітня, на селекторній нараді за участю президента Володимира Зеленського повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба глави держави.

Шмигаль пообіцяв нові робочі місця: які вакансії з'являться

"Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів. Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
9
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Гробовщики?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги