Шмигаль пообіцяв нові робочі місця: які вакансії з'являться

Для українців, які через пандемію коронавірусу повернулися з-за кордону або втратили роботу, створять нові робочі місця.
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Про це у середу, 1 квітня, на селекторній нараді за участю президента Володимира Зеленського повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба глави держави.
"Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів. Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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