Шмигаль пообіцяв "нові гроші" українцям: у Кабміні розповіли, як врятують економіку

Український уряд разом з фінансовими установами для виходу з кризи підприємств розробили програму підтримки малого бізнесу під назвою "Нові гроші".

Про це у понеділок, 4 травня, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ICTV.

"Ми розробили з банкірами і зараз закінчуємо впровадження програми "Нові гроші" для малого та середнього бізнесу. У нас є плани і ми працюємо в галузевій підтримці великого і середнього бізнесу, в тому числі, державного сектора економіки. Тому всі ці речі є. Аналітики працюють", – розповів Шмигаль.

Він також додав, що програма рефінансування для мікро- та малого бізнесу під 0% з відстрочкою виплат кредиту діє вже зараз. Також прем'єр підкреслив, що країна опинилася і під тиском світової кризи, що ускладнило економічну ситуацію.

"В економіці України – складна ситуація. Оскільки у світі почалася економічна криза, яка швидше за все переросте в рецесію. Скільки вона триватиме – рік, два або три – ніхто поки не може спрогнозувати. Економіка України знаходиться під тиском світової кризи", – сказав прем'єр.

Він нагадав, що промисловість в Україні не зупинялася на час карантину. При цьому, за словами Шмигаля, зниження експорту, зниження загального споживання у світі та зупинка багатьох підприємств в країнах-партнерах все одно призвели до проблем в окремих галузях.

Глава уряду повідомив, що зараз в Офісі президента проходять наради за планом заходів для всіх галузей економіки, щоб почати їх "розігрів" і розвивати промисловість. Втім, цей план буде представлений не весь відразу, а поетапно. Річ у тім, що в умовах пандемії складно робити далекосяжні прогнози, пояснив Шмигаль.

"Сьогодні жодна економіка світу не планується довше, ніж на 100 днів. Далі можна тільки здогадуватися що буде", – сказав він.

В цілому ж цей план буде схожий на план виходу з карантину. Його реалізація розпочнеться з малого бізнесу, потім піде середній, і лише в кінці – великий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, введений карантин через пандемію коронавірусу передбачає право українців на оплачувану відпустку, збереження 2/3 зарплати і компенсації для підприємств.

В Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні досягла 364 тис. за станом на 7 квітня, що на 13% більше у порівнянні з 2019 роком.